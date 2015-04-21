Простой функционал ЛК

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки119 просмотров

Нужен скрипт Личного кабинета.

Функционал простой

1) Регистрация

2) Редактирование учетной записи

3) Добавление скидочного купона и отправка его на модерацию

У администратора Возможность видеть всех пользователей соответсвенно подтвержать купон

10 лет назад
winxp1
Олег 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

Silverbeard
Ярослав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Ярослав выполнил задачу на все 110%. Быстро и качественно. Рекомендую!!!
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

Silverbeard
Ярослав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад