Исправить ошибку в JS

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Закрыт1 заявка130 просмотров

При масштабировании карты пропадают маркеры на карте.

http://galleryua.com/photo/

Нужно подправить этот глюк.

JavaScript
10 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров