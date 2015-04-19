Необходимо синхронизировать сайт поставщика www.sima-land.ru с сайтом на OpenCart2 по API Документацию для API можно посмотреть по адресу https://www.sima-land.ru/api/v2/help Как синхронизировать фото без водяного знака написано в документации по ...
PrestaShop – написать фильтр, натянуть новую верстку
Краткое ТЗ:
1. Интегрировать фильтр на страницы разделов каталога и страницы производителей
2. Натянуть новую вёрстку. Макет вёрстки, включая фильтр есть в виде валидного html
4. Сделать вывод в тайтл цены товара.
5. Убрать дублирование текста в пагинации
Оплата по факту выполнения.
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