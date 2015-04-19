PrestaShop – написать фильтр, натянуть новую верстку

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка51 просмотр

Краткое ТЗ:

1. Интегрировать фильтр на страницы разделов каталога и страницы производителей

2. Натянуть новую вёрстку. Макет вёрстки, включая фильтр есть в виде валидного html

4. Сделать вывод в тайтл цены товара.

5. Убрать дублирование текста в пагинации

Оплата по факту выполнения.

HTMLPrestaShop
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров