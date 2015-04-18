Есть CMS 1с битрикс Нужно сделать выгрузку объектов недвижимости на 80 досок объявлений (типа cian, из рук в руки и т.п.)С возможностью добавления новых. По нажатию кнопки из админки. Что ...
Настройка фаервола для сайта.
Настройка фаервола для сайта.
Нужно настроить чтобы он не пропускал ip гос органов рф в особенности роскомнадзор.
И если возможно чтобы он распозновал annonim browser.
Сайт скину в личку.
Нужно срочно!
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