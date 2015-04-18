Настройка фаервола для сайта.

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Закрыт3 заявки92 просмотра

Настройка фаервола для сайта.

Нужно настроить чтобы он не пропускал ip гос органов рф в особенности роскомнадзор.

И если возможно чтобы он распозновал annonim browser.

Сайт скину в личку.

Нужно срочно!

10 лет назад
kuklina
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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