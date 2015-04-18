Ввести в курс ремесла и подготовить к трудоустройству

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки102 просмотра

Apache (настройка, rewrite, ssl, ...), jquery, ajax, css3, кроссбраузерная верстка, html5, работа с api, безопасность, разобрать некоторые cms и фреймворки php и js, и др.

В целом ввести в курс ремесла и подготовить к трудоустройству.

AJAXApacheHTMLJavaScriptjQueryPHP
10 лет назад
alekseyr2016
Алексей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров