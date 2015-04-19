Установить купонный сайт на ЦМС-шаблоне

Нужно сделать шаблонный сайт по купонам на CMS на php или asp. Уже существует сайт Skidki.By. Его наполнение перенесем на адрес club.skidki.by, а на его место нужно установить толковый сервис по купонам на ЦМС. Работа сайта будет происходить в Беларуси.