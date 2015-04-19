Установить купонный сайт на ЦМС-шаблоне

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно сделать шаблонный сайт по купонам на CMS на php или asp. Уже существует сайт Skidki.By. Его наполнение перенесем на адрес club.skidki.by, а на его место нужно установить толковый сервис по купонам на ЦМС. Работа сайта будет происходить в Беларуси.

PHP
10 лет назад
Oleg0001
Олег 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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