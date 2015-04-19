Необходимо синхронизировать сайт поставщика www.sima-land.ru с сайтом на OpenCart2 по API Документацию для API можно посмотреть по адресу https://www.sima-land.ru/api/v2/help Как синхронизировать фото без водяного знака написано в документации по ...
Установить купонный сайт на ЦМС-шаблоне
Нужно сделать шаблонный сайт по купонам на CMS на php или asp. Уже существует сайт Skidki.By. Его наполнение перенесем на адрес club.skidki.by, а на его место нужно установить толковый сервис по купонам на ЦМС. Работа сайта будет происходить в Беларуси.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать расчет расстояния по яндекс картам на странице заказа. Верстка самой страницы заказа будет. Нужно сделать: 1. по клику на ссылку показывать всплывающее окно с яндекс.картой 2. пользователь ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Краткое ТЗ: 1. Интегрировать фильтр на страницы разделов каталога и страницы производителей 2. Натянуть новую вёрстку. Макет вёрстки, включая фильтр есть в виде валидного html 4. Сделать ...Закрыт10 лет назад
- $3000
требуется команда или программист-верстальщик профессионал на сложный проект. проект по созданию конструктора мобильных сайтовВеб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Apache (настройка, rewrite, ssl, ...), jquery, ajax, css3, кроссбраузерная верстка, html5, работа с api, безопасность, разобрать некоторые cms и фреймворки php и js, и др. В целом ввести в курс ремесла и подготовить к ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно добавить на сайт dle версии 10.4 стол заказов,зайдя на который пользователь сможет оставить фильм или игру,которую он хочет видеть на сайте.Так же нужно,чтобы отображался статус выполнения заказа и полученный результат должен вписываться в дизайн ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте. Есть интернет-магазин на Modx, необходимо после принятия заказа перекидывать его (заказ) в виде сделки на AmoCRM. В бюджет сделки выгружается стоимость товара, в дополнительное поле – название товара. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Настройка фаервола для сайта. Нужно настроить чтобы он не пропускал ip гос органов рф в особенности роскомнадзор. И если возможно чтобы он распозновал annonim browser. Сайт скину в личку. Нужно срочно!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
Цель - создать одностраничный интерфейс верификации произвольного адреса Задачи: 1) Создать аккаунт на koding.com 2) Установить python 2, django 3) Наружу должна смотреть одна страница (html, css, js): ...Закрыт10 лет назад
Есть сайт: elis-lady.ru Нужно: проверять всех заходящих на сайт пользователей по IP. Тем, кто с Ростовской области, показывать белый экран. Всех остальных редиректить на другой домен. Желательно сделать всё без задержки - моментально. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад