Сделать расчет расстояния по Яндекс.Карте

Нужно сделать расчет расстояния по яндекс картам на странице заказа.

Верстка самой страницы заказа будет. Нужно сделать:

1. по клику на ссылку показывать всплывающее окно с яндекс.картой

2. пользователь указывает точку на карте

3. в скрытое поле записывается расстояние от постоянной точки (склада) до точки указанной пользователем.

Задачу нужно сделать в течении следующей недели. Сроки не горят.