Сделать расчет расстояния по Яндекс.Карте

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Закрыт5 заявок101 просмотр

Нужно сделать расчет расстояния по яндекс картам на странице заказа.

Верстка самой страницы заказа будет. Нужно сделать:

1. по клику на ссылку показывать всплывающее окно с яндекс.картой

2. пользователь указывает точку на карте

3. в скрытое поле записывается расстояние от постоянной точки (склада) до точки указанной пользователем.

Задачу нужно сделать в течении следующей недели. Сроки не горят.

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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