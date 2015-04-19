Требуется разработать компонент вакансий и резюме на Joomla. Ваши предложения, сроки цены? Ваши ориентировочные цены.
Расширить функциональность темы для wordpress
У темы wordpress есть свой простенький page builder, однако в данный момент он интегрирован только со страницами. Нужно добавить возможность пользоваться этим page builder еще и в обычных постах. То есть сначала выводится обычный пост, а дальше то, что указали в page builder, если ничего не указали, значит опция игнорируется. Так же в page builder можно добавлять только стандартные посты, нужно добавить еще один тип записей.
Во вложении сама тема, документация и для удобства демо контент.
Нужно, чтобы page builder, который в страницах, работал еще и в постах + добавить в page builder еще 1 тип записей "tribe_events", так как сейчас работает только со стандартными постами и категориями.
Поставьте у себя на локале, посмотрите, скажите сколько времени понадобиться и как вам удобнее получить оплату.
От вас отчет нужен будет так же в каком файле какие изменения внесены, чтобы мне потом не запутаться.
Для справки, поискал, в первую очередь обратите внимание на эти файлы:
page-15zine-builder.php – в корне, для фронтэнда
/option-tree/includes/ot-functions-admin.php – здесь регистрация page builder в админке, в страницах.
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