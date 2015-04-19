Расширить функциональность темы для wordpress

У темы wordpress есть свой простенький page builder, однако в данный момент он интегрирован только со страницами. Нужно добавить возможность пользоваться этим page builder еще и в обычных постах. То есть сначала выводится обычный пост, а дальше то, что указали в page builder, если ничего не указали, значит опция игнорируется. Так же в page builder можно добавлять только стандартные посты, нужно добавить еще один тип записей.

Во вложении сама тема, документация и для удобства демо контент.

Нужно, чтобы page builder, который в страницах, работал еще и в постах + добавить в page builder еще 1 тип записей "tribe_events", так как сейчас работает только со стандартными постами и категориями.

Поставьте у себя на локале, посмотрите, скажите сколько времени понадобиться и как вам удобнее получить оплату.

От вас отчет нужен будет так же в каком файле какие изменения внесены, чтобы мне потом не запутаться.

Для справки, поискал, в первую очередь обратите внимание на эти файлы:

page-15zine-builder.php – в корне, для фронтэнда

/option-tree/includes/ot-functions-admin.php – здесь регистрация page builder в админке, в страницах.