JavaScript: cкрипт проверки авторизованности пользователя в соц. сети

Приветствую.

Бюджет: 3000 рублей.

Задача: определить соц. сеть в которой зашедший на сайт пользователь авторизован, чтобы выводить соответствующий способ авторизации. На выходе должна получиться функция, которая при вызове будет возвращать идентификатор соц. сети в которой пользователь авторизован. То есть — проверяем авторизован ли в ВК, если да, то возвращаем "vk" и останавливаем выполнение, а если не авторизован, проверяем в следующей сети и т.д. (VK, OK, FB, G+). Если проверили во всех и нигде не авторизован, то возвращаем false.

Вот, собственно, и всё.

Жду предложений здесь. После размещения предложения связывайтесь.

С уважением.