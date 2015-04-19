Расчет стоимости поездки маршрутизатор API Яндекс карты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка118 просмотров

Добрый день.

Необходима помощь в настройке яндекс карт под свои нужды.

на основе примера :

https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/deliveryCalculator

За разумное вознаграждение ( поскольку отсутствует знание данного языка программирования).

Задачи не сложны для знающего человека.

Задача №1 : Не получается вывести расчет стоимости поездки за пределы карты.

Есть пример вывода https://github.com/dimik/ymaps/blob/gh-pages/examples/delivery-calculator/delivery-calculator.js#L85

Задача №2.

Необходимо задать 3 условия, по примеру :

Если километраж больше 5км, то DELIVERY_TARIF = 20

Если километраж меньше 5км, DELIVERY_TARIF = 15

Задача №3, еще проще первых двух.

При вставке карт на joomla, вместо русских букв получаются крукозябры, русифицировать не получается.

Задача №4.

Вместо кнопок найти, необходимо сделать 1 кнопку рассчитать. (Кнопки найти являются неудобными для пользователя)

Заранее спасибо.

Обязательные требования:

Высылайте примеры своих работ, как они будут выглядеть, можно на примерах других сайтов.

Просто чтобы понимать, как программа будет выглядеть в итоге и правильно ли мы поняли друг друга.

Joomla
10 лет назад
Digital8686
Гришин 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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