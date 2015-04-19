Здравствуйте! Требуется скрипт формы заказа пластиковых окон. Аналог - http://www.dves.ru/plastikovie_okna_calculator.html Отправка заявок производится на адрес, заданный в конфиг. файле. Полное ТЗ во вложенном файле.
Проверить сайт на WorldPress
Проблема в следующем:
1. Сделали сайт на WordPress, устраивает на 90%
2. Разместили к друзьям на сервер.
3. Отработал 2 месяца (изменений фактически не было, только поставили счетчик яндекс).
4. Сам сайт простой. Добавляется всего 2-5 новости в день. Ни движков или плагинов - ничего больше нет.
5. Возникла проблема (заметили что туго картинки начали грузится), потом не стали отображаться картинки в галерее,
потом при загрузке очередной фото выбило - диск эррор невозможно фотку загрузить, после ушли спать, утром сайт не включался )))
6. Все остальные сайты (они не имеют отношения и фактически бездейственны) - работают нормально. Чье-то вмешательство исключено.
Необходимо:
1. Проверить сам сайт (сделан был бекап дня за 3 до этого)
2. Посоветовать доп. хостинг и разместить там этот сайт,и пару дней поконтролировать.
Буду благодарен за помощь.
Увы, желающих помочь не нашлось.
Проблема повторилась (
Спустя 10 дней.
Размещаем работу снова.
Заявки фрилансеров
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