Проверить сайт на WorldPress

Проблема в следующем:

1. Сделали сайт на WordPress, устраивает на 90%

2. Разместили к друзьям на сервер.

3. Отработал 2 месяца (изменений фактически не было, только поставили счетчик яндекс).

4. Сам сайт простой. Добавляется всего 2-5 новости в день. Ни движков или плагинов - ничего больше нет.

5. Возникла проблема (заметили что туго картинки начали грузится), потом не стали отображаться картинки в галерее,

потом при загрузке очередной фото выбило - диск эррор невозможно фотку загрузить, после ушли спать, утром сайт не включался )))

6. Все остальные сайты (они не имеют отношения и фактически бездейственны) - работают нормально. Чье-то вмешательство исключено.

Необходимо:

1. Проверить сам сайт (сделан был бекап дня за 3 до этого)

2. Посоветовать доп. хостинг и разместить там этот сайт,и пару дней поконтролировать.

Буду благодарен за помощь.

Увы, желающих помочь не нашлось.

Проблема повторилась (

Спустя 10 дней.

Размещаем работу снова.