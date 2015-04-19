Интернет магазин на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок103 просмотра

Требуется создать интернет магазин по доставке цветов, предпочтение бесплатным cms желательно opencart.

Похожие сайты: florist.ru

megaflowers.ru

и другие

Главное нужно чтобы на каждый город доставки была своя страница и была возможность ставить индивидуальные цены на товары в каждом городе + возможно добавления праздничных дней ( в такие дни цена букетов увеличивается)

Прототип сайта по ссылке. Ссылка на такого рода сайт.

yadi.sk/d/erfYB0u8g6Le7

Цена, сроки

Opencart
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров