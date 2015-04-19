Проблема в следующем: 1. Сделали сайт на WordPress, устраивает на 90% 2. Разместили к друзьям на сервер. 3. Отработал 2 месяца (изменений фактически не было, только поставили счетчик яндекс). 4. Сам ...
Нужен скрипт регистрации на форуме phpBB 2
Нужен скрипт регистрации на форуме, созданный на phpBB 2 через социальные сети.
Заявки фрилансеров
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