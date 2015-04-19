Проблема в следующем: 1. Сделали сайт на WordPress, устраивает на 90% 2. Разместили к друзьям на сервер. 3. Отработал 2 месяца (изменений фактически не было, только поставили счетчик яндекс). 4. Сам ...
Java applet в HTML
Нужно чтобы загружаемая страница определяла айпи юзера по TCP и UDP, операционную систему, язык, а так же днс юзера средствами Java в браузере. И эти данные выводить гипертекстово на страницу. (Java applet в странице HTML)
Заявки фрилансеров
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