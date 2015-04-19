Java applet в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки91 просмотр

Нужно чтобы загружаемая страница определяла айпи юзера по TCP и UDP, операционную систему, язык, а так же днс юзера средствами Java в браузере. И эти данные выводить гипертекстово на страницу. (Java applet в странице HTML)

HTMLJava
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров