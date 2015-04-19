Веб интерфейс для администрирования vpn сервера, срочно!

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Закрыт2 заявки93 просмотра

Добрый день, задача такая: есть vps технология kmv 4 ip адреса, необходимо поднять vpn либо openvpn, и поставить веб морду.

Веб морда может быть как самописной так и из готовых. Главное это возможность через веб интерфейс назначать пользователю внешний ip из существующих. Также количество ip на сервере со временем будем увеличивать. Пользователей будет до 9 не больше, ну и не больше чем 1 пользователь на 1 ip.

Буду рассматривать только заявки с ценой и сроками!

10 лет назад
toliknovosib
Анатолий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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