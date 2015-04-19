Сделать дополнение к существующему коммерческому движку

Приветствую!

Сайт работает на коммерческом движке.

Нужно сделать доработку, а именно:

-дать возможность по расписанию и вручную запустить обработку прайса (остановку обработки прайса) продавцу.

Детальнее:

У продавца есть личный кабинет(ЛК), где он редактирует свои данные. В этом ЛК нужно дать возможность продавцу:

1)автоматическая загрузка прайса по заданному времени (дни недели/часы/минуты)

2)ручная загрузка прайс-листа продавца - в движке это реализовано, но это может делать только администратор сайта

3)вести историю загрузок прайс-листа: время загрузки, дата загрузки и состояние (загружен/обработан/ошибка загрузки/ошибка обработки)

4)отключить прайс лист полностью - сейчас можно отключить прайс лист только отключением продавца, администратором сайта.

Все эти пункты нужно сделать в разделе "Управление прайсом" вместо существующего пункта "Provide feed location", но пункт перенести в пункт "Управление прайсом".

САМОЕ ВАЖНОЕ!!!

При последующей загрузке прайс-листа продавца (ручной/автоматической), товары загруженные раннее, должны удаляться. Товары только данного продавца, а не всех продавцов!!

В прикрепленных файлах:

current-это как сейчас выглядит кабинет продавца

next-как примерно нужно сделать пункты 1,2 и 3 (с дизайном не заморачиваться)

schedule-как нужно сделать пункт 1