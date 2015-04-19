JavaScript: Скрипт клика по координатам

Приветствую.

Необходимо написать скрипт, который будет инициировать событие клик на странице по заданным координатам. Суть такая — посетитель заходит на страницу, водит мышкой, что-то делает. По истечению, скажем 30 секунд, скрипт инициирует событие-нажатие на то место, которое сейчас под курсором. Имею ввиду именно событие (e=document.createEvent("MouseEvents"); e.initMouseEvent("click",…); …).

От Вас хочу видеть страницу с десятью пронумерованными кнопками (500px x 300px), на каждой чтоб по клику висел алерт с номером кнопки. Ну и собственно висящую на таймере функцию. Захожу, вожу над кнопками, таймер срабатывает — получаю алерт с номером кнопки над которой курсор.

Жду предложений.