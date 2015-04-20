Необходимо автоматизировать прием определенных заказов, который имеет уникальный идентификатор в сетевом пакете, в программе. Возможно это сделать через компьютер (прокси с фильтрацией пакетов и ответом только на ключевые слова: (города, поселки, межгород), либо через ...
Расширить функционал купонов на Opencart
Приветствую! Необходимо доработать функционал купонов на Opencart, добавив туда:
- возможность задавать купон для определенных опций товара (в стандартной сборке есть возможность задавать купон для товара со всеми его опциями),
- возможность ставить срок действия купона по часам (в стандартной можно только по дням),
- возможность задавать купон, который будет работать только при заказе двух одинаковых товаров и распространяться только на эти 2 товара.
Интересует стоимость такого проекта и сроки.
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