Расширить функционал купонов на Opencart

Приветствую! Необходимо доработать функционал купонов на Opencart, добавив туда:

- возможность задавать купон для определенных опций товара (в стандартной сборке есть возможность задавать купон для товара со всеми его опциями),

- возможность ставить срок действия купона по часам (в стандартной можно только по дням),

- возможность задавать купон, который будет работать только при заказе двух одинаковых товаров и распространяться только на эти 2 товара.

Интересует стоимость такого проекта и сроки.