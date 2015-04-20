Расширить функционал купонов на Opencart

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Закрыт1 заявка146 просмотров

Приветствую! Необходимо доработать функционал купонов на Opencart, добавив туда:

- возможность задавать купон для определенных опций товара (в стандартной сборке есть возможность задавать купон для товара со всеми его опциями),

- возможность ставить срок действия купона по часам (в стандартной можно только по дням),

- возможность задавать купон, который будет работать только при заказе двух одинаковых товаров и распространяться только на эти 2 товара.

Интересует стоимость такого проекта и сроки.

Opencart
10 лет назад
Sergion87
Сергей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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