Пропарсить два сайта создать скрипт на пхп

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок194 просмотра

нужно создать парсер для двух сайтов

http://www.tinydeal.com/

http://www.banggood.com/

результат записываем в бд

парсер будет запускаться кроном для обновления товаров

для примера есть парсер который парсит алиэкспресс работает так как нам надо

PHP
10 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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