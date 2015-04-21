Контакты инжиниринговых фирм

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Завершен4 заявки109 просмотров

Контакты фирм (отпарсить сайты)

Есть два источника, нужно собрать контакты фирм инженерных компаний (есть названия разделов или можем дать направление деятельности фирм), результат записать в excel (форма имеется)

Детали в личку.

Цену и сроки указывайте в проекте

10 лет назад
anatoly_ivanov1
Иванов 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

AmarenoCom
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$50
1 день
Всегда приятно работать с профессионалом! Рекомендую! Все в срок и точно по ТЗ
Анатолий из тех клиентов, которые могут поставить четкую задачу и предоставить всё необходимое для её выполнения. Плюс, оперативная оплата и вежливое общение. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

AmarenoCom
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад