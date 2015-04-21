Нужно написать скрипт отправки сообщений в вк. Подробное тз скину исполнителю.
Контакты инжиниринговых фирм
Контакты фирм (отпарсить сайты)
Есть два источника, нужно собрать контакты фирм инженерных компаний (есть названия разделов или можем дать направление деятельности фирм), результат записать в excel (форма имеется)
Детали в личку.
Цену и сроки указывайте в проекте
Выбранный исполнитель
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