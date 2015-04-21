Контакты инжиниринговых фирм

На странице быстрого заказа почему-то исчезло поле Фамилия в разделе Адрес Доставки: http://narciss.com.ua/quick-order (нужно сделать сначала заказ) В то же время на dev версии этого же сайта всё работает: http://kids.progresive.com.ua/quick-order. Из-за этого ...