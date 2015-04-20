Доработки на сайте CMS Modx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки152 просмотра

Добрый день. Имеется сайт: http://udachino.com.ua/

1. http://udachino.com.ua/ru/services на стр. Галерея при просмотре изображений, отсутствуют кнопки "След", "Пред." - нужно их сделать.

2. При наведении на пункт меню "Галерея", нужно реализовать выпадающий список, а родителя сделать неактивным.

Пишите свои цены и сроки. Скайп: sanya_bezruk

В дальнейшем будут еще задачи.

MODX
10 лет назад
Kajemyakin
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров