Внести в регистрацию joomla 2.5 дополнительные поля

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Закрыт3 заявки103 просмотра

Необходимо внести в стандартную регистрацию joomla 2.5 дополнительные поля, примерно как тут

http://www.js-company.ru/user/action.registrationOpt

только с нашими полями (выбор между оптом и розницей делать не надо, только опт)

Joomla
10 лет назад
Other62
Михаил 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров