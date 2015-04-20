Joomla. Модуль 2.5 --> 3.3.6

Есть модуль для 2.5, он даже поставился на 3.3.6, но не работает. Нужно переделать/доделать его для нормальной работы под версию 3.3.6.

П.С. у производителя есть версия для 3.3.3, но при обновлении выдает ошибку (просто скачать эту версию нельзя).