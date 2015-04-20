Переработка сайта Joomla 2.5

сайт http://vbvrn.ru/

- натянуть другой шаблон с уникализированной шапкой (будет предоставлен макет шапки в PSD и ссылка на шаблон) и поменять цвета в шаблоне

- вывести на главную анонсы нескольких внутренних страниц

- сделать в шапке формы Отправить запрос и Заказать звонок

- поставить Я. Метрику,

- вставить код счетчика LI под футером по центру,

- вставить в подложку футера слева иконки соц сетей ведущие на его страницы в этих соц. сетях и иконки плат. систем

- вставить на страницы сквозняком плагин Яндекса "поделиться в соц. сетях"; пример см. http://simran.ru/products/naturalnyj-eko-shampun-gladkij-blesk-shelkovyj-nektar-280-ml в правом верхнем углу

поставить его надо внизу справа всех стр, под текстом, над футером, чтобы кликали после просмотра.

Структура сайта чисто контентная, пример структуры и верстки внутренних http://sgritsenko.ru/

В приложении схема главной стр. из которой видна вся работа по переделке.

Пишите, пожалуйста, СРАЗУ В ОТКЛИКЕ цены и сроки.

Спасибо