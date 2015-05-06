Создать сайт риелторской компании

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Закрыт11 заявок166 просмотров

Доброго времени суток.

Есть верстка:

http://basaridigital.com/villaelit/htmls/main.html

http://basaridigital.com/villaelit/htmls/inform.html

http://basaridigital.com/villaelit/htmls/contacts.html

http://basaridigital.com/villaelit/htmls/living.html

http://basaridigital.com/villaelit/htmls/object.html

http://basaridigital.com/villaelit/htmls/form.html

Необходимо переделать сайт villaelit.com

Функционал делается с нуля (не на joomla).

База с сайта переносится на новый.

Мультиязычность

Сохраниение фукционала фильтров и поиска

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Joomla
10 лет назад
AleksNormal
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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