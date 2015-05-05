Правки шаблона WordPress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок120 просмотров

Требуются правки шаблона Wordpress. Шаблон делался на заказ, код понятный, разбираться с ним долго не придется.

Оплата почасовая - сколько времени у Вас займу - столько и оплачу. Если сработаемся - периодически буду подкидывать работу, связанную так же с WP

Хотелось бы сразу знать, сколько Вы бы хотели получать за час работы. Всем спасибо!

WordPress
10 лет назад
log1n0v
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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