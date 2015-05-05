Есть сайт на http://www.typo3.ru/ который занимает 10гб, хотя никаких предпосылок для этого нет. Нужно выделить нужное и убить не нужное
Настройка ленты Wpgrabber
Здравствуйте! Есть лента Wpgrabber https://hi-tech.mail.ru/review, нужно ее подстроить чтобы парсились только большие картинки. Предоплата.
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