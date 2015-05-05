Настройка ленты Wpgrabber

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Закрыт3 заявки132 просмотра

Здравствуйте! Есть лента Wpgrabber https://hi-tech.mail.ru/review, нужно ее подстроить чтобы парсились только большие картинки. Предоплата.

10 лет назад
KVA-12
48 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров