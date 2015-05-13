Настроить модуль eDost в PrestaShop 1.6

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки195 просмотров

Существует сайт на PrestaShop 1.6, в который внедрен официальный (купленный) модуль расчета стоимости доставки eDost.

По непонятным мне причинам модуль сыпет ошибками и отказывается корректно работать.

Необходимо наладить коммуникацию со службой поддержки eDost, внести необходимые правки или изменения в настройки модуля/сайта, в конечном счете заставить его работать.

PrestaShop
10 лет назад
itq_ua
Виктор 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$50
2 дня
Очень быстрое и качественное решение задачи. Александр справился с тем, от чего сбежали трое предыдущих фрилансеров, оставив проект в плачевном состоянии. Спасибо.
Виктор отличный заказчик! Четкое и понятное ТЗ, мгновенная оплата после завершения работы. Буду рад сотрудничать в дальнейшем, очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад

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