Обновить Magento до версии 1.9.1.1

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Закрыт2 заявки128 просмотров

Через наш сайт идет спам, от хостера hezner получили вот такое сообщение:

buse Message [AbuseID:19D92E:2D]: AbuseBSI: [CERT-Bund#2015042928001841] Sicherheitslücke in Magento Online-Shops in AS24940 (Жалоба сообщение [AbuseID: 19D92E: 2D]: AbuseBSI: [CERT-Bund # 2015042928001841] Sicherheitslücke в Magento Интернет-магазинов в AS24940)

1. Необходимо обновить Magento, чтобы избавиться от уязвимости SUPEE-5344

2. Проверить сам сайт не взломан ли он SUPEE-5344, и исправить файлы поврежденные уязвимостью SUPEE-5344

Обязательное наличие skype у исполнителя.

Magento
10 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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