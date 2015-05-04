Добрый день. Нужно настроить вывод подкатегорий постов. В левом меню кликают на категорию, открываются подкатегории, при клике по подкатегории открывается пост. Сейчас не отображаются images подкатегорий. Нужно сделать чтобы отображались!
Обновить Magento до версии 1.9.1.1
Через наш сайт идет спам, от хостера hezner получили вот такое сообщение:
buse Message [AbuseID:19D92E:2D]: AbuseBSI: [CERT-Bund#2015042928001841] Sicherheitslücke in Magento Online-Shops in AS24940 (Жалоба сообщение [AbuseID: 19D92E: 2D]: AbuseBSI: [CERT-Bund # 2015042928001841] Sicherheitslücke в Magento Интернет-магазинов в AS24940)
1. Необходимо обновить Magento, чтобы избавиться от уязвимости SUPEE-5344
2. Проверить сам сайт не взломан ли он SUPEE-5344, и исправить файлы поврежденные уязвимостью SUPEE-5344
Обязательное наличие skype у исполнителя.
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