Важно! Мне надоели всякие дилетанты! Которые обещают, в итоге срывают все сроки. И пишут, извените у меня то свет вырубился, то потом в городе, то ураган, тов больнице! Я плачу 10.000 рублей! Мне ...
Переделать порядок регистрации покупателя в Virtuemart 2
Требуется на сайте avantag.altairexpert.ru с Virtuemart 2 сделать различную регистрацию для юридических и физических лиц (разный набор заполняемых полей).
По разному должны регистрироваться пользователи при регистрации из корзины и при прямой регистрации по ссылке.
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