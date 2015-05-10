Переделать порядок регистрации покупателя в Virtuemart 2

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки125 просмотров

Требуется на сайте avantag.altairexpert.ru с Virtuemart 2 сделать различную регистрацию для юридических и физических лиц (разный набор заполняемых полей).

По разному должны регистрироваться пользователи при регистрации из корзины и при прямой регистрации по ссылке.

10 лет назад
Edd123
Эдуард 
52 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

fafle
Роман 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Грамотный специалист. Всю работу сделал четко и даже более того, что было в задании.
Рекомендую

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fafle
Роман 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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