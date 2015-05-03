Доработки на сайте WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки153 просмотра

Есть сайт визитка на WP (мой)

Мне нужно:

1) Сделать переключатели языков. Чтобы было 3 версии.

Русский

Испанский

Английский

2) Необходимо доработать страницу контакты, чтобы отображалось 3 офиса на карте, вместо одного

3) В шапку добавить 2 номера (русский есть) нужно испанский и англиский

4) Поправить форму заказа

Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. Мне срочно нужно сделать.

WordPress
10 лет назад
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров