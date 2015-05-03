Есть сайт http://sayamat.com.ua там стоит старая версия Image CMS на фреймворке CodeIgniter. 1. Восстановить работу сайта, что очень важно. Он перестал работать из-за того что место на хостинге забилось, почистил и не ...
Доработки на сайте WP
Есть сайт визитка на WP (мой)
Мне нужно:
1) Сделать переключатели языков. Чтобы было 3 версии.
Русский
Испанский
Английский
2) Необходимо доработать страницу контакты, чтобы отображалось 3 офиса на карте, вместо одного
3) В шапку добавить 2 номера (русский есть) нужно испанский и англиский
4) Поправить форму заказа
Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. Мне срочно нужно сделать.
Заявки фрилансеров
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