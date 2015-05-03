Сделать правки, к утру

Есть сайт, на самописной системе управления. Или просто на ХТМЛ.

Необходимо сделать коспмтические правки. Я ТЗ скину в личку.

Пожалуйста оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.

Не завтра, не после завтра. Мне нужно сделать эти косметические правки к утру.

Важно быть на связи. И сразу отписываться что сделано.