Сделать правки, к утру

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки171 просмотр

Есть сайт, на самописной системе управления. Или просто на ХТМЛ.

Необходимо сделать коспмтические правки. Я ТЗ скину в личку.

Пожалуйста оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.

Не завтра, не после завтра. Мне нужно сделать эти косметические правки к утру.

Важно быть на связи. И сразу отписываться что сделано.

10 лет назад
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров