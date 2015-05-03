Поставить шаблон WP срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок196 просмотров

Ситуация такая. Человек делал шаблон, далее обозначил срок сдачи, пропал.

Далее нашел другого, он тоже пропал. Далее обратился к третьему он тоже пропал.

Далее четвертый сделал проект. Но не может загрузить шаблон на мой хостинг уже около недели.

Мне откровенно это все надоело. Мне надоело когда с кем то договариваешься о конкретных сроках.

Эти сроки срывают. Когда о сроках предупреждаешь сразу! И такая ситуация повторяется очень часто!

Пожалуйста оставляйте заявки, кто готов оперативно мне просто взять. И поставить шаблон.

Доступы все предоставлю, бекап предоставлю. Я не знаю, может проект не везучий.

Или черная полоса какая то.

WordPress
10 лет назад
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

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