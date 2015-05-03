Поставить шаблон WP срочно

Ситуация такая. Человек делал шаблон, далее обозначил срок сдачи, пропал.

Далее нашел другого, он тоже пропал. Далее обратился к третьему он тоже пропал.

Далее четвертый сделал проект. Но не может загрузить шаблон на мой хостинг уже около недели.

Мне откровенно это все надоело. Мне надоело когда с кем то договариваешься о конкретных сроках.

Эти сроки срывают. Когда о сроках предупреждаешь сразу! И такая ситуация повторяется очень часто!

Пожалуйста оставляйте заявки, кто готов оперативно мне просто взять. И поставить шаблон.

Доступы все предоставлю, бекап предоставлю. Я не знаю, может проект не везучий.

Или черная полоса какая то.