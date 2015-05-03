Необходимо сделать небольшие правки на сайте ПРЕСТАШОП. А именно. Доработать форму заказа. У меня есть PSD. Ее нужно сверстать и подключить на сайт. ТЗ покажу. И PSD покажу. Оставляйте заявки, кто готов ...
Поставить шаблон WP срочно
Ситуация такая. Человек делал шаблон, далее обозначил срок сдачи, пропал.
Далее нашел другого, он тоже пропал. Далее обратился к третьему он тоже пропал.
Далее четвертый сделал проект. Но не может загрузить шаблон на мой хостинг уже около недели.
Мне откровенно это все надоело. Мне надоело когда с кем то договариваешься о конкретных сроках.
Эти сроки срывают. Когда о сроках предупреждаешь сразу! И такая ситуация повторяется очень часто!
Пожалуйста оставляйте заявки, кто готов оперативно мне просто взять. И поставить шаблон.
Доступы все предоставлю, бекап предоставлю. Я не знаю, может проект не везучий.
Или черная полоса какая то.
Заявки фрилансеров
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