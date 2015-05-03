Престашоп

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Необходимо сделать небольшие правки на сайте ПРЕСТАШОП.

А именно. Доработать форму заказа. У меня есть PSD.

Ее нужно сверстать и подключить на сайт.

ТЗ покажу. И PSD покажу. Оставляйте заявки, кто готов помочь сейчас.

Результат нужен к утру.

PrestaShop
10 лет назад
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров