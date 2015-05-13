Натянуть верстку на WP

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки159 просмотров

Есть готовая верстка. Нужно натянуть её на Wordpress. На данный момент сайт на половину натянут. Функционала не много. Вот что имеется на данный момент 2-goroda.by.

Сделать все нужно в короткие сроки (1 неделя).

WordPress
10 лет назад
GrafitiArt
Юрий 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 дней назад
10 лет назад
$70
5 дней
Все сделано замечательно! Никаких претензий. Всегда на связи! Буду обращаться ещё!
Хорошо поработали.Четкая постановка задачи.Оплата без задержки удобным способом.Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 дней назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Joomla template

    Здравствуйте. Есть работающий сайт на cms Joomla, для него нужно разработать новый темплейт rwd. Дизайн главной страницы есть в psd. Интересуют сроки и стоимость работ.

    Joomla
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать порядок регистрации покупателя в Virtuemart 2

    $20

    Требуется на сайте avantag.altairexpert.ru с Virtuemart 2 сделать различную регистрацию для юридических и физических лиц (разный набор заполняемых полей). По разному должны регистрироваться пользователи при регистрации из корзины и при прямой регистрации по ссылке.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Задание для спеца по OpenCart

    Важно! Мне надоели всякие дилетанты! Которые обещают, в итоге срывают все сроки. И пишут, извените у меня то свет вырубился, то потом в городе, то ураган, тов больнице! Я плачу 10.000 рублей! Мне ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поставить шаблон WP срочно

    Ситуация такая. Человек делал шаблон, далее обозначил срок сдачи, пропал. Далее нашел другого, он тоже пропал. Далее обратился к третьему он тоже пропал. Далее четвертый сделал проект. Но не может загрузить шаблон на ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Престашоп

    Необходимо сделать небольшие правки на сайте ПРЕСТАШОП. А именно. Доработать форму заказа. У меня есть PSD. Ее нужно сверстать и подключить на сайт. ТЗ покажу. И PSD покажу. Оставляйте заявки, кто готов ...

    PrestaShop
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать правки, к утру

    Есть сайт, на самописной системе управления. Или просто на ХТМЛ. Необходимо сделать коспмтические правки. Я ТЗ скину в личку. Пожалуйста оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. Не завтра, не после завтра. Мне ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Срочно сделать правки на БИТРИКСЕ

    Необходимо к утру сделать небольшие правки на БИТРИКСЕ. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас. Пожалуйста не тратьте время, кто не может приступить сейчас. ТЗ по запросу. Пожалуйста не пишите в ЛС. ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад