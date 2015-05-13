Нужно "безболезненно" удалить из шаблона отображение нескольких элементов: title-header и logo_tagline на главной и информацию об авторе на странице записи.
Натянуть верстку на WP
Есть готовая верстка. Нужно натянуть её на Wordpress. На данный момент сайт на половину натянут. Функционала не много. Вот что имеется на данный момент 2-goroda.by.
Сделать все нужно в короткие сроки (1 неделя).
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