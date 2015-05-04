Наполнение по Joomla 2.5

Ищу человека, который поможет разобраться с некоторыми нюансами наполнения сайта на Joomla 2.5. Возможно позже отдам на наполнение весь сайт.

Заявки только в проекте, пожалуйста. В лс, скайп, на почту прошу не писать.

Попробовали с одним исполнителем что-то сделать, он говорит, что нужен программист по Джумле. Есть тут такие? :)