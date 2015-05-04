Наполнение по Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок307 просмотров

Ищу человека, который поможет разобраться с некоторыми нюансами наполнения сайта на Joomla 2.5. Возможно позже отдам на наполнение весь сайт.

Заявки только в проекте, пожалуйста. В лс, скайп, на почту прошу не писать.

Попробовали с одним исполнителем что-то сделать, он говорит, что нужен программист по Джумле. Есть тут такие? :)

Joomla
10 лет назад
JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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