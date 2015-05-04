Есть готовая верстка. Нужно натянуть её на Wordpress. На данный момент сайт на половину натянут. Функционала не много. Вот что имеется на данный момент 2-goroda.by. Сделать все нужно в короткие сроки (1 неделя).
Наполнение по Joomla 2.5
Ищу человека, который поможет разобраться с некоторыми нюансами наполнения сайта на Joomla 2.5. Возможно позже отдам на наполнение весь сайт.
Заявки только в проекте, пожалуйста. В лс, скайп, на почту прошу не писать.
Попробовали с одним исполнителем что-то сделать, он говорит, что нужен программист по Джумле. Есть тут такие? :)
Заявки фрилансеров
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