Изменения в теме Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки166 просмотров

Надо поменять перевод с русского на украинский язык в теме руками некоторых слов, исправить правильное отображение логотипа и убрать прокрутку в поле кол-во при просмотре через фаерфокс.

Только для вэблансеров с Украины.

WordPress
10 лет назад
stanistar
55 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров