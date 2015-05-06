Drupal. Внести изменения на сайт

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Завершен7 заявок132 просмотра

Сайт Talantam.com

ТЗ в прикрепленном файле

Drupal
10 лет назад
dva81
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zYoma
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$3
1 день
Все сделал быстро и качественно! Рекомендую!
Хороший работодатель. Задачу поставил четко,оплатил быстро. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zYoma
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад