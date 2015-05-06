Необходимо выполнить ряд работ то сайту на ВП Работа с шаблоном https://www.appthemes.com/themes/clipper/ - Кастомные шаблоны страниц - Модификация/написание плагинов - Расширение штатного функционала ...
Доработка сайта на OpenCart
Добрый день!
Есть сайт на OpenCart, требуются следующие доработки:
1. Настроить импорт/экспорт товаров из Эксель файла, при этом добавить в карточку товара несколько полей, которые не видны посетителям сайта, но экспортируются и импортируются. Очень хотелось бы, что бы при ЭКСПОРТЕ в строке товара экспортировалась в эксель и основная фотография (главная) товара.
2. Починить "мультизагрузку фото". Раньше все работало, сейчас же фото берет только откуда-то с хостинга, а раньше можно было грузить прям с диска компьютера.
3. На главной странице есть "Последние добавления"," Спецпредложения" и "Рекомендуем", хочется что бы они либо рандомно менялись при заходе на главную, или например были по бокам стрелочки, что бы "прокручивать" вправо-влево эти разделы.
Пожалуйста, указывайте какие пункты вы можете реализовать, бюджет и сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно создать модуль для добавления товаров от пользователей, профили пользователей на странице с товаром, заказы внутри сайта. Есть подробное ТЗ, ищу человека.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Создание сайта на Joomla 3.3 на основе выбранного шаблона.Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Есть лента Wpgrabber https://hi-tech.mail.ru/review, нужно ее подстроить чтобы парсились только большие картинки. Предоплата.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на http://www.typo3.ru/ который занимает 10гб, хотя никаких предпосылок для этого нет. Нужно выделить нужное и убить не нужноеСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $12
Сабж, нужна установка вп+настройка на хостинге с моими шаблонами и модулем, все уже готово, лежит в архиве.Завершен10 лет назад
Всем привет. Разыскивается опытный wordpress-разработчик с опытом реализации проектов – необходимо сверстать макеты и интегрировать в шаблоны вордпресса (возможно без верстки, у нас обычно разделение на front/back идет), возможно доработки по админке, ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Подружить DC с маркетом. Какой бюджет, кто делал уже думаю будет не сильно сложно. Можно на базе модуля из песочницы или своим модулем по основным полям. Предлагайте бюджет, желательно поменьше) сайт готов, товары уже ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Существует сайт на PrestaShop 1.6, в который внедрен официальный (купленный) модуль расчета стоимости доставки eDost. По непонятным мне причинам модуль сыпет ошибками и отказывается корректно работать. Необходимо наладить коммуникацию ...Завершен10 лет назад
Нужен разработчик, который знает битрикс от и до! который сможет с нуля сделать сайт. (дизайн согласован). есть сайт на simpla, поэтому нужно перевести его на битрикс. Куплена лицензия на битрикс Бизнес пакет. Оплата проекта сразу. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад