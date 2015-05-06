Доработка сайта на OpenCart

Добрый день!

Есть сайт на OpenCart, требуются следующие доработки:

1. Настроить импорт/экспорт товаров из Эксель файла, при этом добавить в карточку товара несколько полей, которые не видны посетителям сайта, но экспортируются и импортируются. Очень хотелось бы, что бы при ЭКСПОРТЕ в строке товара экспортировалась в эксель и основная фотография (главная) товара.

2. Починить "мультизагрузку фото". Раньше все работало, сейчас же фото берет только откуда-то с хостинга, а раньше можно было грузить прям с диска компьютера.

3. На главной странице есть "Последние добавления"," Спецпредложения" и "Рекомендуем", хочется что бы они либо рандомно менялись при заходе на главную, или например были по бокам стрелочки, что бы "прокручивать" вправо-влево эти разделы.

Пожалуйста, указывайте какие пункты вы можете реализовать, бюджет и сроки.