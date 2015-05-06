Доработка сайта на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок166 просмотров

Добрый день!

Есть сайт на OpenCart, требуются следующие доработки:

1. Настроить импорт/экспорт товаров из Эксель файла, при этом добавить в карточку товара несколько полей, которые не видны посетителям сайта, но экспортируются и импортируются. Очень хотелось бы, что бы при ЭКСПОРТЕ в строке товара экспортировалась в эксель и основная фотография (главная) товара.

2. Починить "мультизагрузку фото". Раньше все работало, сейчас же фото берет только откуда-то с хостинга, а раньше можно было грузить прям с диска компьютера.

3. На главной странице есть "Последние добавления"," Спецпредложения" и "Рекомендуем", хочется что бы они либо рандомно менялись при заходе на главную, или например были по бокам стрелочки, что бы "прокручивать" вправо-влево эти разделы.

Пожалуйста, указывайте какие пункты вы можете реализовать, бюджет и сроки.

Opencart
10 лет назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$60
2 дня
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Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад