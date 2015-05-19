Верстка 5-ти страниц под Джумлу (Joomla)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен13 заявок197 просмотров

Требуется сверстать 5 страниц по готовым макетам (psd). Движок сайта - Joomla. Первично можно ознакомиться по приложенным картинкам, если есть вопросы - задавайте, отвечу.

Joomla
10 лет назад
shj
48 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

bel_anj
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$85
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, вразумительные комментарии, высокая коммуникабельность, приятные впечатления от работы

Заявки фрилансеров

bel_anj
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад