Программист 1С-Битиркс в ТП, фултайм, удаленно

В компанию - Золотой партнер Битрикс (Топ-30) требуется опытный программист 1С-Битрикс для работы над большими проектами магазинов и в техподдержке-доработке.

Требования:

отличное знание html+css, php, Bitrix, хорошие - js (jquery).

Аккуратность, внимательность, умение проверять за собой и критично относится к своей работе. Постоянный профессиональный рост.

Присутствие на связи в рабочее время.

Обязанности:

- внесение исравлений в css+html, js, php код

- отладка кода (баги и производительность)

- создание собственных модулей и компонентов

- интеграция с внешними сервисами

- создание проектов под ключ

Что можем предложить (кроме интересных задач):

адекватная зарплата 45-64 тыс. (в зависимости от уровня),

бонусы за качество (KPI),

оплачиваемый отпуск - 4 недели в году,

оплата обучения.