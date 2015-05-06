Здравствуйте, есть 4 шаблона: - Одностраничник - Сайт услуг (визитка) - Интернет-магазин - Портал (готовые решения 1С-Битрикс для Маркетплейс). Нужно сделать их для ThemeForest желательно на WordPress или ...
Программист 1С-Битиркс в ТП, фултайм, удаленно
В компанию - Золотой партнер Битрикс (Топ-30) требуется опытный программист 1С-Битрикс для работы над большими проектами магазинов и в техподдержке-доработке.
Требования:
отличное знание html+css, php, Bitrix, хорошие - js (jquery).
Аккуратность, внимательность, умение проверять за собой и критично относится к своей работе. Постоянный профессиональный рост.
Присутствие на связи в рабочее время.
Обязанности:
- внесение исравлений в css+html, js, php код
- отладка кода (баги и производительность)
- создание собственных модулей и компонентов
- интеграция с внешними сервисами
- создание проектов под ключ
Что можем предложить (кроме интересных задач):
адекватная зарплата 45-64 тыс. (в зависимости от уровня),
бонусы за качество (KPI),
оплачиваемый отпуск - 4 недели в году,
оплата обучения.
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