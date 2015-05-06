Пофиксить небольшую багу на друпальном сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки119 просмотров

Собственно бага тут: http://04208-com.1gb.ua/

Вылезла после миграции сайта на новый хостинг

10 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров