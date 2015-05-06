Настроить Woo Commerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки101 просмотр

Поставил данный плагин. Поидее он должен был загрузить локаль на русском но этого не произошло. Нужна помощь с установкой русского (или переустановить сам плагин нормально).

10 лет назад
lyopa2
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров