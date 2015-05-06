Требуется скопировать структуру сайта на WordPress.

Есть сайт http://smetki.ru , нужно создать похожий сайт с такой же структурой меню и схожим дизайном. Контент переносить не нужно. Ищу людей для постоянных работ желательно с отзывами (хотя бы два отзыва). Пишите Ваши контакты — отвечу моментально.