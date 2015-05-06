Требуется скопировать структуру сайта на WordPress.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок142 просмотра

Есть сайт http://smetki.ru , нужно создать похожий сайт с такой же структурой меню и схожим дизайном. Контент переносить не нужно. Ищу людей для постоянных работ желательно с отзывами (хотя бы два отзыва). Пишите Ваши контакты — отвечу моментально.

WordPress
10 лет назад
viviza
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров