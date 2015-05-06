Установить верстку на сайт joomla

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Закрыт3 заявки148 просмотров

Доброго времени суток.

Есть верстка:

http://basaridigital.com/villaelit/htmls/main.html

http://basaridigital.com/villaelit/htmls/inform.html

http://basaridigital.com/villaelit/htmls/contacts.html

http://basaridigital.com/villaelit/htmls/living.html

http://basaridigital.com/villaelit/htmls/object.html

http://basaridigital.com/villaelit/htmls/form.html

Необходимо привязать ее к сайту villaelit.com

Сайт на joomla

Требования: валидность, правильное отображение в мобильных версиях

Интересует цена и срок

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Joomla
10 лет назад
AleksNormal
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров