Доработать сайт.

Сайт www.табити.рф

Срок работы – 1 день

Оплата - 2000 рублей

1. Необходимо создать форму регистрации для новых клиентов.

Форма авторизации должна быть установлена в боковую выдвигающуюся панель. В принципе там сейчас стоит форма, которую просто необходимо переделать:

-Изменить дизайн панели (цвета (темно-зеленый), прозрачность и тень, как на главном меню или социалках header)

-Необходимо добавить подписку на новости сайта. Мы должны видеть список подписавшихся, формировать список рассылки и любые обновления на сайте в разделе новости должны приходить подписчикам. Это можно сделать просто отметкой, чтобы человек ставил галочку. Ниже, при нажатии на слово регистрация в той же панели появляется регистрационная форма, состоящая из следующих полей:

Фамилия *

Имя*

Отчество

Компания*

Город*

e-mail:*

телефон: *

Вид деятельности:

(обязательные поля – отмечены звездочками)

После регистрации человек должен попадать в свой профайл. Нужно, чтобы это был не стандартный wordpress profile.

По умолчанию пользователь получает статус подписчика, где имеет ограниченный доступ к материалам. После администратор может сделать его участником и соответственно он получит доступ в закрытые разделы сайта.

2. Доработать страницу контакты. На левой стороне должна быть форма отправки сообщений, а справа 2 карты и 2 адреса, соответственно, представительств.

3. Настроить социальный плагин. Мы хотим использовать существующую галлерею, но чтобы при нажатии на картинку с увеличительным стеклом, как сейчас, появлялось изображение как в социальном плагине www.socialgalleryplugin.c... (плагин уже куплен нами) его надо настроить так, чтобы этот эффект применялся ко всем картинкам на сайте, кроме главной страницы.

4. Кроссбраузерность

У нас во всех браузерах кроме маковских съезжает функциональность сайта – меню и шрифты. Необходимо настроить.

5. Доработать публикации. Настроить отображение миниатюр в общем списке новостей и внутри записей.