Доработать сайт.

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка134 просмотра

Сайт www.табити.рф

Срок работы – 1 день

Оплата - 2000 рублей

1. Необходимо создать форму регистрации для новых клиентов.

Форма авторизации должна быть установлена в боковую выдвигающуюся панель. В принципе там сейчас стоит форма, которую просто необходимо переделать:

-Изменить дизайн панели (цвета (темно-зеленый), прозрачность и тень, как на главном меню или социалках header)

-Необходимо добавить подписку на новости сайта. Мы должны видеть список подписавшихся, формировать список рассылки и любые обновления на сайте в разделе новости должны приходить подписчикам. Это можно сделать просто отметкой, чтобы человек ставил галочку. Ниже, при нажатии на слово регистрация в той же панели появляется регистрационная форма, состоящая из следующих полей:

Фамилия *

Имя*

Отчество

Компания*

Город*

e-mail:*

телефон: *

Вид деятельности:

(обязательные поля – отмечены звездочками)

После регистрации человек должен попадать в свой профайл. Нужно, чтобы это был не стандартный wordpress profile.

По умолчанию пользователь получает статус подписчика, где имеет ограниченный доступ к материалам. После администратор может сделать его участником и соответственно он получит доступ в закрытые разделы сайта.

2. Доработать страницу контакты. На левой стороне должна быть форма отправки сообщений, а справа 2 карты и 2 адреса, соответственно, представительств.

3. Настроить социальный плагин. Мы хотим использовать существующую галлерею, но чтобы при нажатии на картинку с увеличительным стеклом, как сейчас, появлялось изображение как в социальном плагине www.socialgalleryplugin.c... (плагин уже куплен нами) его надо настроить так, чтобы этот эффект применялся ко всем картинкам на сайте, кроме главной страницы.

4. Кроссбраузерность

У нас во всех браузерах кроме маковских съезжает функциональность сайта – меню и шрифты. Необходимо настроить.

5. Доработать публикации. Настроить отображение миниатюр в общем списке новостей и внутри записей.

WordPress
13 лет назад
2-Birds
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайнер из Николаева для постоянных заказов

    $1000

    Здравствуйте. Обязательно из г.Николаева (Украина), возможно необходимо будет периодически приезжать в офис. Необходим дизайнер для выполнения правок по дизайнам, периодически для создания дизайнов. Работа есть постоянно. Вначале будем работать по ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Полный дизайн сайта

    $500

    Нужен уникальный и не шаблонный дизайн сайта для мебельного салона "MeбельLOOK" Страницы: 1. Главная 2. О нас 3. Отзывы 4. Размеры 5. Обратная связь Сайт не ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн и верстка

    Требуется нарисовать и сверстать дизайн для онлайн кинотеатра. Нужен красивый, современный дизайн с грамотно оптимизированным кодом под поисковики, поэтому реально оценивайте свои возможности. Указывайте свою цену и сроки.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Талантливые веб-дизайнеры

    Для сотрудничества приглашаются веб-дизайнеры. Кто мы? - Молодая и очень перспективная веб студия. В портфолио которой уже достаточное кол-во высоко профессиональных сайтов. Мы ставим самые высокие цели, и если Вы такой ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайн

    $100

    Добрый вечер, требуется дизайнер, который полностью сделает дизайн сайта, по подробностям в скайп oleg12688 или на телефон 89229577171

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Несложный дизайн

    $100

    на основе http://mmsport.pro/ логотип понадобится но не сложный + страницу под описание товара итого: морда категории описание товара

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад