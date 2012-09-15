Здравствуйте. Обязательно из г.Николаева (Украина), возможно необходимо будет периодически приезжать в офис. Необходим дизайнер для выполнения правок по дизайнам, периодически для создания дизайнов. Работа есть постоянно. Вначале будем работать по ...
Доработать сайт.
Сайт www.табити.рф
Срок работы – 1 день
Оплата - 2000 рублей
1. Необходимо создать форму регистрации для новых клиентов.
Форма авторизации должна быть установлена в боковую выдвигающуюся панель. В принципе там сейчас стоит форма, которую просто необходимо переделать:
-Изменить дизайн панели (цвета (темно-зеленый), прозрачность и тень, как на главном меню или социалках header)
-Необходимо добавить подписку на новости сайта. Мы должны видеть список подписавшихся, формировать список рассылки и любые обновления на сайте в разделе новости должны приходить подписчикам. Это можно сделать просто отметкой, чтобы человек ставил галочку. Ниже, при нажатии на слово регистрация в той же панели появляется регистрационная форма, состоящая из следующих полей:
Фамилия *
Имя*
Отчество
Компания*
Город*
e-mail:*
телефон: *
Вид деятельности:
(обязательные поля – отмечены звездочками)
После регистрации человек должен попадать в свой профайл. Нужно, чтобы это был не стандартный wordpress profile.
По умолчанию пользователь получает статус подписчика, где имеет ограниченный доступ к материалам. После администратор может сделать его участником и соответственно он получит доступ в закрытые разделы сайта.
2. Доработать страницу контакты. На левой стороне должна быть форма отправки сообщений, а справа 2 карты и 2 адреса, соответственно, представительств.
3. Настроить социальный плагин. Мы хотим использовать существующую галлерею, но чтобы при нажатии на картинку с увеличительным стеклом, как сейчас, появлялось изображение как в социальном плагине www.socialgalleryplugin.c... (плагин уже куплен нами) его надо настроить так, чтобы этот эффект применялся ко всем картинкам на сайте, кроме главной страницы.
4. Кроссбраузерность
У нас во всех браузерах кроме маковских съезжает функциональность сайта – меню и шрифты. Необходимо настроить.
5. Доработать публикации. Настроить отображение миниатюр в общем списке новостей и внутри записей.
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