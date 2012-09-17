Нужно сверстать несколько страничек сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок221 просмотр

Добрый день!

Для сайта есть заготовка дизайна. Нужно по ней сверстать странички.

Ожидаемое время выполнения работы: 2 дня.

Оплата после выполнения работы.

13 лет назад
webatom_weblance
Солнцев 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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