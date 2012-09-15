Дизайн сайта + верстка HTML5

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок147 просмотров

Необходимо отрисовать дизайн для сайта и после его сверстать в стандарте HTML5.

Все детали дам в личку! Расчет только в WMZ.

Просьба оставлять заявки пользователям имеющим рейтинг не менее 1 звезду по новом перерасчете

и в сервисе проживать не менее 2 лет!

Дизайнер и верстальщик должин быть в одном лице!

С посредниками не работаю!

HTML
13 лет назад
marpasjan
Юрий 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

timaxphp
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад
$350
7 дней

Заявки фрилансеров

timaxphp
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад

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