Сайт www.табити.рф Срок работы – 1 день Оплата - 2000 рублей 1. Необходимо создать форму регистрации для новых клиентов. Форма ...
Дизайн сайта + верстка HTML5
Необходимо отрисовать дизайн для сайта и после его сверстать в стандарте HTML5.
Все детали дам в личку! Расчет только в WMZ.
Просьба оставлять заявки пользователям имеющим рейтинг не менее 1 звезду по новом перерасчете
и в сервисе проживать не менее 2 лет!
Дизайнер и верстальщик должин быть в одном лице!
С посредниками не работаю!
Выбранный исполнитель
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