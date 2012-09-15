Дизайн сайта + верстка HTML5

Необходимо отрисовать дизайн для сайта и после его сверстать в стандарте HTML5.

Все детали дам в личку! Расчет только в WMZ.

Просьба оставлять заявки пользователям имеющим рейтинг не менее 1 звезду по новом перерасчете

и в сервисе проживать не менее 2 лет!

Дизайнер и верстальщик должин быть в одном лице!

С посредниками не работаю!