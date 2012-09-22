Необходимо отрисовать дизайн для сайта и после его сверстать в стандарте HTML5. Все детали дам в личку! Расчет только в WMZ. Просьба оставлять заявки пользователям имеющим рейтинг не менее 1 звезду по новом перерасчете и в сервисе ...