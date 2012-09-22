marpasjan

Юрий Марпасян marpasjan

 
31 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимо нарисовать логотип

    Все детали дам в личку! Разработчикам имеющим 0 уровень не подавать заявки, так же зарегистрированным менее года назад в системе! Работать буду только с дизайнером на прямую!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта + верстка HTML5

    Необходимо отрисовать дизайн для сайта и после его сверстать в стандарте HTML5. Все детали дам в личку! Расчет только в WMZ. Просьба оставлять заявки пользователям имеющим рейтинг не менее 1 звезду по новом перерасчете и в сервисе ...

    Дизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Необходимо нарисовать логотип
Только положительные впечатления от работы с Юрием, все четко, конструктивно и по делу. Мои однозначные рекомендации!