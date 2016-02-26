Качественный дизайн сайта салона красоты

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок274 просмотра

Нужен толковый вэб-дизайнер, который бы нарисовал дизайн сайта салона красоты. Главная страница и 3–4 внутренних. Хорошее и адекватное цене стоимости этого дизайна портфолио обязательно.

Требуется именно дизайн, а не тупая расстановка блоков и раскраска готовых прототипов страниц. Деньги платятся за ваш талант и оригинальную дизайнерскую идею, а не за раскраску или посредственные решения вида «и так схавают». Опыт работы большой, поэтому если готовы сделать на совесть – оставляйте заявку, в противном случае не отнимайте время.

Прототип Главной во вложении…

Срок - 5 рабочих дней для главной

13 лет назад
korotkovrrgroup
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$500
5 дней
Дизайн был закончен и устроил меня как заказчика
Хороший клиент с хорошими задачами, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад

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