Качественный дизайн сайта салона красоты

Нужен толковый вэб-дизайнер, который бы нарисовал дизайн сайта салона красоты. Главная страница и 3–4 внутренних. Хорошее и адекватное цене стоимости этого дизайна портфолио обязательно.

Требуется именно дизайн, а не тупая расстановка блоков и раскраска готовых прототипов страниц. Деньги платятся за ваш талант и оригинальную дизайнерскую идею, а не за раскраску или посредственные решения вида «и так схавают». Опыт работы большой, поэтому если готовы сделать на совесть – оставляйте заявку, в противном случае не отнимайте время.

Прототип Главной во вложении…

Срок - 5 рабочих дней для главной